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عاجل وبالصور : إستنفار للدرك والشرطة بعد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابان بمدينة إنزكان

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 00:37 عاجل وبالصور : إستنفار للدرك والشرطة بعد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابان بمدينة إنزكان | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور : إستنفار للدرك والشرطة بعد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابان بمدينة إنزكان
إهتز حي أزرو بمدينة أيت ملول قبل قليل على وقع جريمة شنيعة راح ضحيتها شابان بعد الإجهاز عليهما من طرف مجهول بشكل مفاجئ بواسطة سلاح أبيض.

شوف تيفي

إهتز حي أزرو بمدينة أيت ملول قبل قليل على وقع جريمة شنيعة راح ضحيتها شابان بعد الإجهاز عليهما من طرف مجهول بشكل مفاجئ بواسطة سلاح أبيض.

وقالت مصادر من عين المكان، أن الشرطة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية لإنزكان أيت ملول وفرقة من رجال الدرك الملكي ، يقومان بحملات تمشيطية واسعة النطاق لتواجد مسرح الجريمة الشنعاء على الحدود الجغرافية التابعة للطرفين لتوقيف الجاني.

وأفادت المعطيات الأولية أن الضحيتين من ذوي السوابق العدلية في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كانا في جلسة خمرية قبل أن يفاجئوا بهجوم من طرف مجهول أو مجهولين بأسلحة بيضاء توفي على إثرها أحد الضحيتين على الفور فيما لفظ الثاني أنفاسه وهو في الطريق إلى المستشفى.

وأفادت ذات المصادر أن الشرطة العلمية المختصة قد حلت بمسرح الجريمة للتحقيق في الفاجعة، فيما يكثف رجال الدرك والأمن الوطني عملياتهما للوصول إلى الجاني أو الجناة، تزامنا مع شكايات سابقة لجمعيات المجتمع المدني بعمالة إنزكان أيت ملول سبق لها وأن حذرت من إرتفاع الجريمة بالمنطقة، وطالبت المسؤولين المحليين ببذل مزيد من الجهود خوفا من تحول أحياء المدينة إلى ساحات لتصفية الحسابات بين العصابات.

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الجريمة الضحية السوابق المدينة القتل شوف تيفي

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