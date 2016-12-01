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مثير.. بعد محمود عبد العزيز.. هذه الأسباب الحقيقية وراء وفاة الفنان المصري أحمد راتب

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 00:18 مثير.. بعد محمود عبد العزيز.. هذه الأسباب الحقيقية وراء وفاة الفنان المصري أحمد راتب | ثقافة و فنون
مثير.. بعد محمود عبد العزيز.. هذه الأسباب الحقيقية وراء وفاة الفنان المصري أحمد راتب
على خطى موت الفنان محمود عبد العزيز، تسبب خطأ طبي آخر في وفاة الفنان أحمد راتب بحر الأسبوع الجاري، حيث فجر محمد حسن مخرج مسرحية ''بلد السلطان'' للممثل المصري الراحل أحمد راتب قنبلة من العيار الثقيل

شوف تيفي: ع.س

على خطى موت الفنان محمود عبد العزيز، تسبب خطأ طبي آخر في وفاة الفنان أحمد راتب بحر الأسبوع الجاري، حيث فجر محمد حسن مخرج مسرحية "بلد السلطان" للممثل المصري الراحل أحمد راتب قنبلة من العيار الثقيل حينما قال أن سبب وفاة راتب ناتج عن خطأ طبي.

وأضاف المتحدث حسب معطيات نشرتها وسائل إعلام مصرية أن الطبيب المعالج لأحمد راتب من مرض الرئة نسي أن يخبر الفنان بموعد وقف تناول الدواء، الشيء الذي نتجت عنه الوفاة بعد أن استمر أحمد راتب في تناوله، مما جعل جسمه يفقد كل المياه.

وكان الراحل محمود عبد العزيز أيضا قد أجرى عملية جراحية في فرنسا، وثبت بعد فترة أنه حدث فيها خطأ في استكمال الجراحة، مما أدى إلى دخول فيروسات إلى أعلى الفك ومنها إلى مؤخرة الرأس، تسببت فيما بعد في وفاته.

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أحمد راتب محمود عبد العزيز مصر وفاة

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