خطير..شوفو شنو وقع لقائد سلطة في حي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن لصين على دراجة نارية، قاما اليوم الخميس، بخطف هاتف محمول من يد قائد سلطة بالدائرة 69 مكرر، حينما كان يقوم بعمله بحي مولاي رشيد المجموعة 6 بالبيضاء.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن لصين على دراجة نارية، قاما اليوم الخميس، بخطف هاتف محمول من يد قائد سلطة بالدائرة 69 مكرر، حينما كان يقوم بعمله بحي مولاي رشيد المجموعة 6 بالبيضاء.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن قائد السلطة، كان يجري مكالمة هاتفية ليتفاجأ بلصين على دراجة نارية خطفوا هاتفه، وهو الأمر الذي جعل أعوان السلطة المتواجدين معه، يقومون بالتدخل لإيقافهما لكن محاولتهما باءت بالفشل.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمينة، فتحت تحقيقا للتعرف على هوية اللصين.