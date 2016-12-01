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المنتج والملحن محمد نوبال يفجرها في وجه الشاب خالد بسبب سعد لمجرد وهذا ما قاله عن ملك الراي و هاعلاش الفنانين الجزائريين تيكرهوا المغاربة

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 23:23 المنتج والملحن محمد نوبال يفجرها في وجه الشاب خالد بسبب سعد لمجرد وهذا ما قاله عن ملك الراي و هاعلاش الفنانين الجزائريين تيكرهوا المغاربة | ثقافة و فنون
المنتج والملحن محمد نوبال يفجرها في وجه الشاب خالد بسبب سعد لمجرد وهذا ما قاله عن ملك الراي و هاعلاش الفنانين الجزائريين تيكرهوا المغاربة
مازال الخروج الإعلامي للجزائري الشاب خالد يثير الكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج قبل قليل صديق سعد لمجرد المنتج والملحن المغربي محمد نبال بتدوينة فايسبوكية ضد

شوف تيفي

مازال الخروج الإعلامي للجزائري الشاب خالد يثير الكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج قبل قليل صديق سعد لمجرد المنتج والملحن المغربي محمد نبال بتدوينة فايسبوكية ضد تصريحات الشاب خالد الأخيرة ضد سعد لمجرد المعتقل في أخطر السجون الفرنسية بباريس.

وقال نبال على ضوء حديث ملك الراي الشاب خالد "احترامي وتقديري لك ينتهى عندما تمس بكرامة أحد أبناء بلدي، أو ببلدي الذي أعطاك قيمة ربما أكبر مما تستحق ومنحك جنسيته واعتبرك أحد أبنائه ومتعك بميزات كثيرة لم يحظ بها حتى الفنان المغربي، بل ويستقبلك شعبه في كل مرة تزوره بكل حب واحترام وتقدير... الشيء الذي لم تعهده في بلدان أخرى"...

وأضاف في نفس التدوينة "حتى ألبومك الأخير كان من توقيع الموزع المغربي ريدوان... فعوض أن تشكر المغرب على كل هذا وتحترم أبناءه، خولت لك نفسك الإساءة علنا لأحدهم وهو في موقف لا يحسد عليه... فبأي حق تتهم فنان كبير بحجم سعد المجرد بأشياء لا علم لك بها ؟ وكيف استطعت بكل ثقة فالنفس أن تصرح لأحد أكبر البرامج العربية وتقول بالحرف : (سعد المجرد عملها في روحو وعملها في أمريكا وهرب وهاد المرة عملها كبيرة) في الوقت الذي يكن لك هذا الشاب الخلوق كل الاحترام والتقدير في كل مرة يسأل فيها عن رأيه في الشاب خالد ؟؟ هل كنت معه تلك الليلة ؟ من تكون كي تشهد بأن سعد ارتكب هاته الجريمة؟ هل تعلم أن القانون الفرنسي لو كان متأكدا فعلا من أن سعد فعلها لحكم عليه ؟ وهل تعلم أن ما يمنعه من اتخاد قرار الحسم في قضيته هو عدم إثبات التهمة الموجهة إليه؟ فهل ذكاءك تعدى القانون الفرنسي ؟ كان بإمكانك الترويج لأغنيتك الجديدة التي ستطرحها قريبا والتسويق لها بطريقة أفضل.."

وتساءل نبال في تدوينته التي عرفت انتشارا واسعا خصوصا من محبي لمجرد "هنا يطرح السؤال: لماذا كل هذا الحقد الدفين الذي يكنه بعض الفنانين الجزائريين للمغرب ولأبناءه ؟ لماذا نكران الجميل ؟ فبعد استهزاء الشاب بلال بالجنسية المغربية يأتي الشاب خالد ليشهد شهادة ظلم أمام الملأ في حق الفنان المغربي سعد المجرد، وطبعا بعد كل هذا سيبقى الباب دائما مفتوح في وجه كل من يصفعنا ويصغر من مقامنا..... فهل فعلا نحن شعب بلا كرامة؟؟؟؟"

وأشار نبال في آخر التدوينة أنه لا يقصد الجزائر كشعب وأن مقاله موجه لشخص واحد لا غير ..".

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الشاب خالد سعد لمجرد تدوينة فايسبوك

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