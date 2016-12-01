مثير، بعد الأفلام الأمريكية..تصوير البرنامج البريطاني ''توب كار'' بمراكش وصاحبه يستعين بالحمير والبقر وها علاش ﻿

يقوم الإعلامي جيرمي كلاركسون صاحب برنامج ''توب كار'' بتصوير حلقة جديدة بمدينة السبع رجال، حيث تشهد ضواحي مدينة مراكش في هذه الأيام، تصوير عدد من اللقطات المثيرة من البرنامج البريطاني الشهير.

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يقوم الإعلامي جيرمي كلاركسون صاحب برنامج "توب كار" بتصوير حلقة جديدة بمدينة السبع رجال، حيث تشهد ضواحي مدينة مراكش في هذه الأيام، تصوير عدد من اللقطات المثيرة من البرنامج البريطاني الشهير.



ونقلت صحف بريطانية في الحلقة الخامسة من البرنامج الذي يتابعه الملايين من المشاهدين عبر العالم، مقايضة جيرمي كلاركسون السيارات الرياضية بالأبقار والجمال والحمير، في جولة كبرى تبدأ من المغرب مرورا ببعض مدن شمال إفريقيا، ودائما في إطار الدعابة والروح المرحة التي يتميز بها البرنامج.