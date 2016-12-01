بالفيديو.. تصريح مثير للرئيس الذي سيخلف بوتفليقة حول المغرب يثير ضجة بالجزائر ﻿

خلف تصريح مثير للمرشح لرئاسة الجزائر رشيد نقاز ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافع في برنامج تلفزيوني على قناة ''النهار'' عن فتح الحدود مع المغرب، وناقش قضية الاستقرار التي ينعم فيها المغرب،

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خلف تصريح مثير للمرشح لرئاسة الجزائر رشيد نقاز ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافع في برنامج تلفزيوني على قناة "النهار" عن فتح الحدود مع المغرب، وناقش قضية الاستقرار التي ينعم فيها المغرب، الشيء الذي جعل محاوره مذهولا أمام ما يقوله عن المغرب.

وقال في معرض حديثه "سأطلب من المغرب مساعدة الجزائر لأننا إخوة"، وتحدث عن الدور الذي لعبه الراحل محمد الخامس من أجل الجزائر سنوات الاستعمار، حيث كان الفضل للراحل السلطان محمد الخامس على الجزائر كبيرا..وأخيرا لقينا شي واحد تيهضر بالمنطق والتاريخ فالجارة الشقيقة..