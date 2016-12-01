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هتك عرض قاصر يرسل ولد الفشوش إلى السجن وها بشحال حكمو عليه

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 22:53 هتك عرض قاصر يرسل ولد الفشوش إلى السجن وها بشحال حكمو عليه | حوادث و حقوق
هتك عرض قاصر يرسل ولد الفشوش إلى السجن وها بشحال حكمو عليه
أغلقت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ملف اغتصاب قاصر من طرف ولد الفشوش بحكم انتمائه إلى عائلة ثرية، حيث غرر بقاصر وهتك عرضها بدم بارد.

شوف تيفي

أغلقت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ملف اغتصاب قاصر من طرف ولد الفشوش بحكم انتمائه إلى عائلة ثرية، حيث غرر بقاصر وهتك عرضها بدم بارد.

وكشف مصدر مطلع أن المتهم نال عقوبة سنتين حبسا نافذا، بعد أن ثبتت التهمة عليه، حيث اعترف باقترافه للجريمة، وتبع على إثرها بالتغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف.

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جريمة عنف قاصر حكم سجن

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