 تطوان تتضامن مع حلب بعد إطفاء أضواء برج إيفل وتأجيل قطر احتفالات عيدها ﻿
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تطوان تتضامن مع حلب بعد إطفاء أضواء برج إيفل وتأجيل قطر احتفالات عيدها | مجتمع

تطوان تتضامن مع حلب بعد إطفاء أضواء برج إيفل وتأجيل قطر احتفالات عيدها

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تطوان تتضامن مع حلب بعد إطفاء أضواء برج إيفل وتأجيل قطر احتفالات عيدها

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 22:36 تطوان تتضامن مع حلب بعد إطفاء أضواء برج إيفل وتأجيل قطر احتفالات عيدها | مجتمع
تطوان تتضامن مع حلب بعد إطفاء أضواء برج إيفل وتأجيل قطر احتفالات عيدها
نفذ المئات من ساكنة مدينة تطوان عشية اليوم الخميس 15 دجنبر 2016 وقفة تضامنية دالة مع اخوتهم بسوريا ومع مدينة حلب خاصة التي تباد هذه الأيام بكل وحشية...

شوف تيفي

نفذ المئات من ساكنة مدينة تطوان عشية اليوم الخميس 15 دجنبر 2016 وقفة تضامنية دالة مع اخوتهم بسوريا ومع مدينة حلب خاصة التي تباد هذه الأيام بكل وحشية...

المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فعاليات مدنية رفعوا العديد من الشعارات التضامنية مع الشعب السوري عموما و أهالي مدينة حلب المحاصرة خصوصا، وسط صمت عربي ومبادرتين محتشمتين، الأولى حين أطفأ برج إيفل الأضواء والثانية في قطر حين أجلت احتفالات العيد الوطني ونكست الأعلام .

و طالب المحتجون بوقف ما وصفوه بـ"العدوان الأسدي" و المجازر في حق الشعب السوري.

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