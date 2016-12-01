 مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة | مجتمع

مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة

وزيرة فرنسية في قلب جدل قضية سعد لمجرد بباريس، وها علاش | ثقافة و فنون

وزيرة فرنسية في قلب جدل قضية سعد لمجرد بباريس، وها علاش

فايسبوكيين كاعيين بزاف بسبب فيديو تقبيل يد حفيد شيخ زاوية القادرية البودشيشية +فيديو | مجتمع

فايسبوكيين كاعيين بزاف بسبب فيديو تقبيل يد حفيد شيخ زاوية القادرية البودشيشية +فيديو

عاجل.. الفتاة التي تعرضت للعنف في تصريح لـ شوف تيفي: كنت مصاحبة مع عشيقي أيوب وبدا كيبتزني بفيديوهات وصور وها شحال ديال الفلوس عطيتو | حوادث و حقوق

عاجل.. الفتاة التي تعرضت للعنف في تصريح لـ ''شوف تيفي'': كنت مصاحبة مع عشيقي أيوب وبدا كيبتزني

انفراد وبالصور..شوف تيفي تنفرد بنشر معلومة ستخدم المجرد بعد صدمة الخبرة الطبية..شوفو لورا بريول فين كتسهر وها شنوكتدير.. تفاصيل حصرية مثيرة | ثقافة و فنون

انفراد وبالصور..''شوف تيفي'' تنفرد بنشر معلومة ستخدم المجرد بعد صدمة الخبرة الطبية..شوفو لورا بريول

تصريح مثير لـ نبيل بن عبد الله: واخا يخلصوني منسكنش في كازا وها علاش | بوليتيك

تصريح مثير لـ نبيل بن عبد الله: واخا يخلصوني منسكنش في كازا وها علاش

شوفو لحكرة.. مجرم خطير في سلا عنف صاحبتو وتصور بالمينوط ديال البوليس في علبة ليلية+صور وتفاصيل صادمة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوفو لحكرة.. مجرم خطير في سلا عنف صاحبتو وتصور بالمينوط ديال البوليس في علبة ليلية+صور وتفاصيل

عاجل:السجن لمدة 40 سنة لزوج ممثلة مشهورة لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل:السجن لمدة 40 سنة لزوج ممثلة مشهورة لهذا السبب

عاجل وانفراد.. بعد صدمة الخبرة الطبية: هذا ما قامت به هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد لكي يغادر السجن..تفاصيل مثيرة وجديدة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. بعد صدمة الخبرة الطبية: هذا ما قامت به هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد لكي يغادر

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 22:28 مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة | مجتمع
مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة
أطلق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة النخيل مراكش مشروعا رائدا على الصعيد الوطني يخص التكفل بمرضى السمنة , وينبني هذا المشروع حسب بلاغ للمركز، على منهج فعال متعدد التخصصات للتكفل

شوف تيفي

أطلق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة النخيل مراكش مشروعا رائدا على الصعيد الوطني يخص التكفل بمرضى السمنة , وينبني هذا المشروع حسب بلاغ للمركز، على منهج فعال متعدد التخصصات للتكفل بمرضى السمنة عبر مراحل مختلفة للرعاية يكيّف حسب كل حالة على حدة.

وأشار بيان المركز أن هذه المراحل يمكن إجمالها في مسارين يتعلق الأول بتخصيص رعاية طبية - توعوية تهتم بالتربية الصحية خلال أسبوع من الاستشفاء في مصلحة داء السكري وأمراض الغدد، فيما يهم المسار الثاني التهييء للعملية الجراحية بإشراف من وحدة التربية الصحية قبل وبعد العملية.

وأوضح ذات البلاغ أنه و في مرحلة أولية يتم تهيئ المرضى الذين يعانون من السمنة وفق الفحوصات الطبية المختلفة التي قاموا بها داخل وخارج المركز الاستشفائي الجامعي، حيث يقسمون في البداية إلى مجموعات متجانسة حسب درجة السمنة، والجنس، والمستوى التعليمي، ودرجة التأقلم مع المرض، لتحضير المريض لما قبل الاستشفاء النهاري.

بعد ذلك، يضيف البلاغ، تتم دعوة المرضى للالتحاق بوحدة الرعاية الطبية - التوعوية بمصلحة داء السكري وأمراض الغدد الصماء بالمركز الاستشفائي، ليبدأ برنامج العلاج الطبي والنفسي الذي يشمل مزيدا من التشخيص لمضاعفات السمنة والمعاناة المشتركة للمرضى عبر الكشوفات السريرية، والبيولوجية وصور للأشعة.بالإضافة إلى الرعاية النفسية هناك رعاية تهتم بالنظام الغذائي والحمية، إعادة التأهيل البدني و مناهج أخرى متخصصة مقترحة للمرضى كل حسب حالته الخاصة. وفي حال فشل المريض في مسار الرعاية ولم يجلب أية نتائج بعد 6 إلى 12 شهرا يتم اخضاعه للجراحة حيث يكون محاطا من جديد من قبل وحدة الرعاية الطبية- التوعوية قبل وبعد الجراحة.

وأشار البلاغ أن هذا الأمر انطبق على ثلاث حالات لأشخاص يعانون من السمنة المفرطة خضعوا للجراحة بعد فشلهم في الاستجابة لنظام وحدة الرعاية الطبية- التوعوية بمصلحة داء السكري وأمراض الغدد، حيث لوحظ وبعد رصد أولي عن قرب لمدة سنة، أن هناك انخفاض في الوزن بشكل ملحوظ.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السمنة مرضى استراتيجية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فايسبوكيين كاعيين بزاف بسبب فيديو تقبيل يد حفيد شيخ زاوية القادرية البودشيشية +فيديو | مجتمع

فايسبوكيين كاعيين بزاف بسبب فيديو تقبيل يد حفيد شيخ زاوية القادرية البودشيشية +فيديو

سابقة في المغرب.. أستاذ يدرس تلميذا وحيدا في القسم بمدينة أكادير | مجتمع

سابقة في المغرب.. أستاذ يدرس تلميذا وحيدا في القسم بمدينة أكادير

عاجل وسار لأصحاب الدراجات النارية: تخفيض أسعار المصادقة على الدراجات النارية من 1200 درهم إلى 300و 200 درهم+صورة | مجتمع

عاجل وسار لأصحاب الدراجات النارية: تخفيض أسعار المصادقة على الدراجات النارية من 1200 درهم إلى 300و 200 درهم+صورة

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم الهدية بمناسبة المولد النبوي | مجتمع

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم ''الهدية'' بمناسبة المولد النبوي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إقبال كبير على المنتوجات المحلية بمعرض الرباط | بــووز
منذ 4 دقائق

إقبال كبير على المنتوجات المحلية بمعرض الرباط

بيناتنا:واش العنف اللفظي كيدمر الحياة الزوجية؟ | بيناتنا

بيناتنا:واش العنف اللفظي كيدمر الحياة الزوجية؟

خبر اليوم..بعد ترحيلهم من الجزائر إلى النيجر.. تعليمات ملكية لإرسال مساعدة عاجلة للمهاجرين من جنوب الصحراء | خبر اليوم

خبر اليوم..بعد ترحيلهم من الجزائر إلى النيجر.. تعليمات ملكية لإرسال مساعدة عاجلة للمهاجرين من جنوب الصحراء

بعد التعليمات الملكية..انطلاق عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير شرعية | بــووز

بعد التعليمات الملكية..انطلاق عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير شرعية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة | مجتمع
منذ 1 دقيقة

مراكش .. إطلاق أول مشروع وطني للتكفل بمرضى السمنة

وزيرة فرنسية في قلب جدل قضية سعد لمجرد بباريس، وها علاش | ثقافة و فنون

وزيرة فرنسية في قلب جدل قضية سعد لمجرد بباريس، وها علاش

فايسبوكيين كاعيين بزاف بسبب فيديو تقبيل يد حفيد شيخ زاوية القادرية البودشيشية +فيديو | مجتمع

فايسبوكيين كاعيين بزاف بسبب فيديو تقبيل يد حفيد شيخ زاوية القادرية البودشيشية +فيديو

عاجل.. الفتاة التي تعرضت للعنف في تصريح لـ شوف تيفي: كنت مصاحبة مع عشيقي أيوب وبدا كيبتزني بفيديوهات وصور وها شحال ديال الفلوس عطيتو | حوادث و حقوق

عاجل.. الفتاة التي تعرضت للعنف في تصريح لـ ''شوف تيفي'': كنت مصاحبة مع عشيقي أيوب وبدا كيبتزني

﻿ ﻿
اليوم 17:51 GMT

عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب الذي قُتل بعدما قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.