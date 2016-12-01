وزيرة فرنسية في قلب جدل قضية سعد لمجرد بباريس، وها علاش ﻿

اتجهت الأنظار بعد طول اعتقال المطرب سعد لمجرد إلى وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي في الحكومة الفرنسية نجاة بلقاسم، حيث انتقدها البعض لكونها تضامنت مع سعد لمجرد بطريقة غير مباشرة.

شوف تيفي: ع.س

اتجهت الأنظار بعد طول اعتقال المطرب سعد لمجرد إلى وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي في الحكومة الفرنسية نجاة بلقاسم، حيث انتقدها البعض لكونها تضامنت مع سعد لمجرد بطريقة غير مباشرة.

وجاء هذا الانتقاد إلى كونها التزمت الصمت في قضية لمجرد الذي يقبع في سجن فلوري بباريس، وما جعلها في قلب هذا الجدل أنها كانت وزيرة حقوق المرأة والمدينة والشباب والرياضة في الحكومة السابقة، حيث طالبتها بعض الأصوات بالإدلاء برأيها في الموضوع، ولو بخروج إعلامي ينصف المرأة بما أن الأخيرة طرف في قضية اغتصاب وتعنيف.

وربما الذي تجهله هذه الأقلام هو أن فرنسا تحترم بشدة قضاءها، وهو الشيء الذي يمنع نجاة بلقاسم بطريقة أو بأخرى بالإدلاء برأيها في الموضوع ولو حتى أنها كانت وزيرة للمرأة في هذه الحكومة، إلا أنها كان من الواجب التزامها الصمت احتراما للقضاء، واجتناب الحديث في الموضوع حتى لا تتهم بالتشويش أو التأثير.

نجاة بلقاسم بحكم أصلها المغربي، إلى هضرات مشكلة وإلى سكتات مصيبة،فهي الآن بين نارين، والحل الوحيد هو التجاهل الذي يبدو أن نجاة بلقاسم تتقنه بامتياز.