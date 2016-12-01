فايسبوكيين كاعيين بزاف بسبب فيديو تقبيل يد حفيد شيخ زاوية القادرية البودشيشية +فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته دقيقة و42 ثانية، ظهر من خلاله مجموعة من الأشخاص وهم يتبعون منير حفيد حمزة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية من أجل تقبيل يده.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته دقيقة و42 ثانية، ظهر من خلاله مجموعة من الأشخاص وهم يتبعون منير حفيد حمزة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية من أجل تقبيل يده.

وأوضح ناشروا هذا الفيديو الذي أثار جدلا واسعا، بأن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو قد يكونوا من رواد الطريقة البودشيشية وقد استغلوا فرصة اللقاء بحفيد الشيخ حمزة بمناسبة ذكرى الملود النبوي من أجل تقبيل يده والتبرك به.

وفور تداول هذا الفيديو تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من الطريقة التي تم بها تقبيل يد حفيد شيخ الطريقة البودشيشية من أجل التبرك به.