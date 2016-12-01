عاجل.. الفتاة التي تعرضت للعنف في تصريح لـ ''شوف تيفي'': كنت مصاحبة مع عشيقي أيوب وبدا كيبتزني بفيديوهات وصور وها شحال ديال الفلوس عطيتو ﻿

في تصريح صادم ومؤلم، كشفت الفتاة ''ف'' في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن حبيبها السابق المدعو ''أيوب.م''، قام قبل تعنيفها بابتزازها بنشر صور وفيديوهات لها عبر الفايسبوك، وهو الأمر الذي جعلها تقوم ببيع منزلها

"شوف تيفي"

في تصريح صادم ومؤلم، كشفت الفتاة "ف" في تصريح لـ "شوف تيفي" أن حبيبها السابق المدعو "أيوب.م"، قام قبل تعنيفها بابتزازها بنشر صور وفيديوهات لها عبر الفايسبوك، وهو الأمر الذي جعلها تقوم ببيع منزلها لتمنحه مبلغا ماليا قدره 15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تنازلها عن الشكاية التي تقدمت بها ضده لدى المصالح الأمنية.

وأضافت الفتاة وهي تتحدث بحرقة وحزن كبير بأن "أيوب" يعتبر شخص خطير بمدينة سلا، حيث هاجمهما بمقر سكانها وقام بتعنيفها وتهديدها بالقتل لأنها قررت قطع العلاقة معه بعد علمها بماضيه وحاضره الإجرامي.

وأكدت الضحية بأن حبيبها السابق وهو من ذوي السوابق العدلية بسبب الاتجار في المخدرات والضرب والجرح، قام مرة أخرى بنشر صور لها وفيديوهات بحساب فايسبوكي، وهددها بفضحها إذا لم تمكنه من مبالغ مالية أخرى، لتقوم بالتقدم بشكاية أخرى في حقه لدى المصالح الأمنية.

وبخصوص الصور التي يضع فيها "أيوب" الأصفاد، أوضحت الضحية بأنه أرسلها لها، وأخبرها بأنه يسهر مع أصدقائه المهمين بإحدى العلب الليلية، ولا يمكن اعتقاله وحتى إن تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية.