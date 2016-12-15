 انفراد وبالصور..''شوف تيفي'' تنفرد بنشر معلومة ستخدم المجرد بعد صدمة الخبرة الطبية..شوفو لورا بريول فين كتسهر وها شنوكتدير.. تفاصيل حصرية مثيرة ﻿
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انفراد وبالصور..''شوف تيفي'' تنفرد بنشر معلومة ستخدم المجرد بعد صدمة الخبرة الطبية..شوفو لورا بريول فين كتسهر وها شنوكتدير.. تفاصيل حصرية مثيرة

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 20:43 انفراد وبالصور..شوف تيفي تنفرد بنشر معلومة ستخدم المجرد بعد صدمة الخبرة الطبية..شوفو لورا بريول فين كتسهر وها شنوكتدير.. تفاصيل حصرية مثيرة | ثقافة و فنون
انفراد وبالصور..''شوف تيفي'' تنفرد بنشر معلومة ستخدم المجرد بعد صدمة الخبرة الطبية..شوفو لورا بريول فين كتسهر وها شنوكتدير.. تفاصيل حصرية مثيرة
بعد أقل من 24 ساعة من نشر ''شوف تيفي'' لمضمون الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية والذي يوضح بأنها تعاني من مجموعة من الإصابات ومن الصدمة نتيجة الأزمة النفسية التي تعيشها بسب تعرضها للاغتصاب على يد سعد

"شوف تيفي" ا. ط

 بعد أقل من 24 ساعة من نشر "شوف تيفي" لمضمون الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية والذي يوضح بأنها تعاني من مجموعة من الإصابات ومن الصدمة نتيجة الأزمة النفسية التي تعيشها بسب تعرضها للاغتصاب على يد سعد المجرد المعتقل بسجن "فلوري" كما تدعي تمكنت "شوف تيفي"ومن خلال مصادر موثوقة من تتبع خطوات "لورا بريول"، حيث أكدت بأن هذه الأخيرة، قضت سهرة ماجنة السبت الماضي بعلبة ليلية توجد بمنطقة الشانزليزيه بباريس اسمه " Queen club".

 وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة الفرنسية، قضت وقتها في الاستمتاع داخل الملهى الليلي المذكور رفقة مجموعة من صديقاتها، وهو ما ينفي على حد تعبيره أن تكون في حالة نفسية صعبة أو مصدومة كما أشارت الخبرة الطبية.

 وأوضح المصدر ذاته بأن لورا بريول، غادرت أمس العاصمة الفرنسية باريس صوب مدينتها نيس رفقة والدتها، موضحا بأن هناك احتمالا كبيرا بأن تعود لقضاء سهرة أخرى بنفس الملهى الليلي.

 وفور توصل "شوف تيفي" باسم الملهي الليلي، تبين لها من خلال صوره بصفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه يعرف بشكل يومي حفلات ماجنة تشارك بها حسناوات بمختلف الأعمار والأشكال.

لورا بريول

لورا بريول

لورا بريول

لورا بريول

لورا بريول

لورا بريول

لورا بريول

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الخبرة الطبية الأزمة النفسية سهرة الملهى الليلي

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