تصريح مثير لـ نبيل بن عبد الله: واخا يخلصوني منسكنش في كازا وها علاش ﻿

قال نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، إنه لا يفكر في الاستقرار بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء قائلا ''واخا يخلصوني منسكنش في كازا''.

"شوف تيفي"

قال نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، إنه لا يفكر في الاستقرار بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء قائلا "واخا يخلصوني منسكنش في كازا".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن بن عبد الله، أوضح في كلمته أمام طلبة المعهد العالي للصحافة والاتصال الموجود بمنطقة رحال المسكيني، أن حركة المرور بالبيضاء شبه مستحلية وصعبة، وهو ما يمنعه في التفكير في الاستقرار في المدينة يوما ما.

وأشار الرجل الأول في حزب الكتاب، بأنه تأخر عن الوصل إلى المعهد المذكور في الوقت المناسب نتيجة "اللومبوطياج"، حيث استغرق وقتا طويلا لكي يلتحق بالمعهد من أجل المشاركة في هذا اللقاء.