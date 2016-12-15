شوفو لحكرة.. مجرم خطير في سلا عنف صاحبتو وتصور بالمينوط ديال البوليس في علبة ليلية+صور وتفاصيل صادمة وخطيرة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور فتاة تدعى ''فرح''، تعرضت أخيرا، للتعنيف على يد شخص يدعى ''أيوب.م'' يقطن بمدينة سلا.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بصور فتاة تدعى "ف."، تعرضت أخيرا، للتعنيف على يد شخص يدعى "أيوب.م" يقطن بمدينة سلا.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، رفضت تجديد العلاقة مع المعتدي عليها بعد انفصالهما، ليقوم هذا الأخير بتوجيه العديد من الضربات واللكمات إلى وجهها ومناطق مختلفة من جسدها ما تسبب لها في تورم حاد خاصة على مستوى الوجه والذراعين.



وأوضح المصدر ذاته بأن هذا الشخص بعدوانيته ، ولازال حرا طليقا، حيث هدد ضحيته بالاعتداء عليها مرة أخرى وبتعنيفها الأمر الذي جعلها تعيش الرعب والهلع الشديد.



وفي هذا الإطار، توصلت "شوف تيفي" بصور للمعتدي كما وصفه المصدر، وقد تم التقاطها خلال سهرة قضاها في إحدى العلب الليلية وهو يضع الأصفاد التي تعود لأحد الأمنيين، وهو ما يطرح يضيف المصدر مجموعة من الأسئلة ومن بينها "كيف حصل هذا الشخص على هذه الأصفاد؟".