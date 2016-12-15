عاجل:السجن لمدة 40 سنة لزوج ممثلة مشهورة لهذا السبب ﻿

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن الشرطة ألقت القبض على رجل الأعمال وائل أحمد فؤاد، زوج الفنّانة المصرية الاستعراضية دينا.

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كشفت تقارير إعلامية مصرية أن الشرطة ألقت القبض على رجل الأعمال وائل أحمد فؤاد، زوج الفنّانة المصرية الاستعراضية دينا.

وذكر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس، المحلي أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء طه بيومي، تمكنت من ضبط فؤاد (45 عاماً) الصادر ضده أحكام بالسجن مدة 40 عاماً في 40 جنحة، معظمها بسبب إيصالات أمانة وشيكات من دون رصيد.

وأوضح التقرير أن عملية القاء القبض تمت في أحد الفنادق بحضور الزوجة دينا مصادفةً، خلال تمشيط رجال شرطة السياحة والآثار الفنادق السياحية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة، لضبط كافة أنواع وأشكال الجريمة، وضبط المحكوم عليهم والصادر ضدهم أحكام والهاربين داخل المنشآت السياحية.