 عاجل وانفراد.. بعد صدمة الخبرة الطبية: هذا ما قامت به هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد لكي يغادر السجن..تفاصيل مثيرة وجديدة ﻿
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عاجل وانفراد.. بعد صدمة الخبرة الطبية: هذا ما قامت به هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد لكي يغادر السجن..تفاصيل مثيرة وجديدة | ثقافة و فنون

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عاجل وانفراد.. بعد صدمة الخبرة الطبية: هذا ما قامت به هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد لكي يغادر السجن..تفاصيل مثيرة وجديدة

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 19:17 عاجل وانفراد.. بعد صدمة الخبرة الطبية: هذا ما قامت به هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد لكي يغادر السجن..تفاصيل مثيرة وجديدة | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد.. بعد صدمة الخبرة الطبية: هذا ما قامت به هيئة دفاع الفنان المغربي سعد المجرد لكي يغادر السجن..تفاصيل مثيرة وجديدة
علمت ''شوف تيفي'' بأن هيئة الدفاع عن سعد المجرد، تقدمت بطلب جديد لقاضي التحقيق، أمس الأربعاء، وذلك حتى يتمكن من الحصول على السراح المؤقت في القريب العاجل.

 "شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" بأن هيئة الدفاع عن سعد المجرد، تقدمت بطلب جديد لقاضي التحقيق، أمس الأربعاء، وذلك حتى يتمكن من الحصول على السراح المؤقت في القريب العاجل.

 وحسب مصدر "شوف تيفي" الموثوق منه والقريب من القضية، فإن هيئة الدفاع عن المجرد وعلى رأسها المحامي الوحش "موريتي"، تقدموا بطلب لقاضي التحقيق مباشرة بعد الخبرة الطبية المقدمة من هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، أكدوا من خلاله عن تقديم ضمانات جديدة مهمة، تضمن بقائه على الأراضي الفرنسية في حال حصوله على السراح المؤقت.

 وأضاف المصدر ذاته بأن هيئة الدفاع عن المجرد، أوضحت خلال طلبها المقدم ، بأن ليس هناك ما يبرر بقاء "المعلم" في سجن فلوري بعد أن تعذر القيام بمواجهة مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول".

 وأكد ذات المصدر بأن الرد على طلب محامي سعد المجرد، سيتم وسط الأسبوع المقبل، نافيا في الوقت ذاته ما تم تداوله بخصوص عقد جلسة اليوم الخميس.

 تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، انفردت بالكشف عن مضمون الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية، والتي أوضحت بأن هذه الأخيرة تعرضت للصدمة ولمجموعة من الإصابات.

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد هيئة الدفاع موريتي المحامي الوحش الخبرة الطبية الفتاة الفرنسية

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