عاجل.. إعادة حضر خدمة الاتصال المجاني '' VOIP'' والمغاربة يطلقون حملة شرسة لمقاطعة شركات الاتصالات ﻿

كشف المدون الفايسبوكي أمين رغيب النشيط في مجال التكنولوجيا، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل، عن حضر خدمة '' VOIP '' أي الاتصال المجاني مباشرة بعد نهاية فعاليات مؤتمر المناخ كوب 22.

"شوف تيفي"



كشف المدون الفايسبوكي أمين رغيب النشيط في مجال التكنولوجيا، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل، عن حضر خدمة " VOIP " أي الاتصال المجاني مباشرة بعد نهاية فعاليات مؤتمر المناخ كوب 22.

وفور نشر رغيب تفاعل النشطاء مع حملته التي طالب من خلالها بمقاطعة شركات الاتصالات، حيث أكد جميع المتتبعين لصفحتهم عن نيتهم القيام بحملة مقاطعة شرسة ستكلف هذه الشركات خسائر مادية جسيمة.



تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد كشفت قبل أيام قليلة، عن توجيهها لتعليمات لشركات الاتصالات الثلاثة بالمغرب بالتعجل بالإطلاق الفوري لخدمة "الفواب" التي تعمل على الواتساب والفايبر.