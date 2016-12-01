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سابقة في المغرب.. أستاذ يدرس تلميذا وحيدا في القسم بمدينة أكادير

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 19:00 سابقة في المغرب.. أستاذ يدرس تلميذا وحيدا في القسم بمدينة أكادير | مجتمع
سابقة في المغرب.. أستاذ يدرس تلميذا وحيدا في القسم بمدينة أكادير
علمت ''شوف تيفي'' أن أستاذا بمجموعة مدارس آمنة بنت وهب الإبتدائية يدرس تلميذا واحدا في القسم، رغم الخصاص المهول في المارد البشرية، والإكتظاظ الكبير في الأقسام بالمديرية الإقليمية للتعليم بأكادير

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن أستاذا بمجموعة مدارس آمنة بنت وهب الإبتدائية يدرس تلميذا واحدا في القسم، رغم الخصاص المهول في المارد البشرية، والإكتظاظ الكبير في الأقسام بالمديرية الإقليمية للتعليم بأكادير إداوتنان.

وأكد المدير الإقليمي للتعليم بأكادير، صحة الخبر في إتصال مباشر مع "شوف تيفي"، حيث صرح المسؤول التربوي أن أستاذا بالمدرسة المذكورة يدرس تلميذا واحدا في القسم بعد إنقطاع ثلاثة تلاميذ آخرين بنفس القسم.

وأفاد ذات المسؤول التربوي، أنه رغم الخصاص في الموارد البشرية، لكنه لايستطيع حرمان التلميذ من الدراسة، في أفق إيجاد حل للموضوع مع عائلة التلميذ.

وقالت مصادر نقابية في تصريح "لشوف تيفي" أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين المحليين، لكن فرعيات بها مجموعة من التلاميذ في حاجة لمن يدرسهم، مؤكدا هو الاخر خبر إسناد قسم بجدول دراسي يضم تلميذا واحدا فقط بفرعية "تاحبوست" التابعة لمجموعة مدارس امنة بنت وهب الإبتدائية بالجماعة القروية لأمسكروض.

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التعليم اكادير الموضوع الخصاص المجهودات تلميذشوف تيفي

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