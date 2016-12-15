مؤلم وبالصورة.. تفاصيل جديدة و مؤلمة بخصوص الشاب الذي ضحى بحياته لإنقاذ فتاة من مجرم خطير بالبيضاء+فيديو ﻿

في جديد الجريمة المروعة التي هزت المدينة القديمة بالبيضاء، توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات بخصوص الضحية ''نبيل البوعناني'' والتي تؤكد بأنه كان معروفا بين أبناء حيه بأخلاقه الطيبة وبشهامته والتي عكسها

"شوف تيفي"

في جديد الجريمة المروعة التي هزت المدينة القديمة بالبيضاء، توصلت "شوف تيفي" بمعلومات بخصوص الضحية "نبيل البوعناني" والتي تؤكد بأنه كان معروفا بين أبناء حيه بأخلاقه الطيبة وبشهامته والتي عكسها حينما تدخل لإنقاذ فتاة من يدي المجرم "سعد" الذي وجه له طعنة قاتلة على مستوى الكلية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحل البطل كما وصفه الجميع، كان يبلغ قيد حياته 19 عاما، ويدرس في مجال التكوين في الحلاقة، موضحا بأنه الابن الأكبر لعائلته البسيطة.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل، قتل ليلة الأربعاء-الخميس،على يد مجرم خطير، وجه له طعنة قاتلة لم تمهله طويلا لكي يبقى على قيد الحياة.