 أمن البيضاء يلقي القبض على أخطر مروج للـ''المعجون'' بالبرنوصي ﻿
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أمن البيضاء يلقي القبض على أخطر مروج للـ''المعجون'' بالبرنوصي

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 18:19 أمن البيضاء يلقي القبض على أخطر مروج للـالمعجون بالبرنوصي | حوادث و حقوق
أمن البيضاء يلقي القبض على أخطر مروج للـ''المعجون'' بالبرنوصي
أحالت مصالح أمن سيدي البرنوصي بداية الأسبوع الجاري على وكيل الملك بابتدائية البيضاء شخصا مبحوثا عنه، وذلك لتورطه في حيازة والإتجار في مخدر المعجون.

شوف تيفي : عبدالقادر الفطواكي

أحالت مصالح أمن سيدي البرنوصي بداية الأسبوع الجاري على وكيل الملك بابتدائية البيضاء شخصا مبحوثا عنه، وذلك لتورطه في حيازة والإتجار في مخدر المعجون.

و أشار بلاغ لولاية أمن البيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن المعطيات البحث الأولية إلى أن المصالح الأمنية بسيدي البرنوصي أوقفت المعني بالأمر وبحوزته بويثقات من مخدر المعجون، ثم انتقلت إلى مسكنه فتم العثور بداخله على كمية 800 غرام من نفس المخدر وكمية 3 كلغ من الدقيق المحمص، الذي يستعمل في صناعته.

وقد أسفر البحث مع المشتبه فيه يضيف البلاغ ,عن اعترافه بترويج تلك المخدرات بين الشباب بعد مزج الدقيق المحمص مع بقايا القنب الهندي ومخدر الشيرا من النوع الرديء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف أمن سيدي البرنوصي، من أجل نفس الجرم.

و بعد انتهاء البحث تمت إحالة الموقوف على العدالة في حالة اعتقال وذلك من أجل حيازة والاتجار في المخدرات.

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