سراويل ''دجين'' تكشف جريمة سرقة وخيانة الأمانة ﻿

أوقفت مصالح أمن مولاي رشيد، شخصين يبلغان من العمر على التوالي 37 و 51 سنة، وهما سائق شاحنة ومستخدم بشركة خاصة بالنقل الدولي للبضائع، وذلك على إثر ضبطهما في حالة تلبس بالسرقة.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أوقفت مصالح أمن مولاي رشيد، شخصين يبلغان من العمر على التوالي 37 و 51 سنة، وهما سائق شاحنة ومستخدم بشركة خاصة بالنقل الدولي للبضائع، وذلك على إثر ضبطهما في حالة تلبس بالسرقة.



و ذكر مصدر أمني أن المعنيان تم إيقافهما نهاية الأسبوع المنصرم، على مستوى شارع عبد القادر الصحراوي بمنطقة مولاي رشيد، في حالة تلبس بمحاولة إنزال ملابس جاهزة عبارة عن سراويل "Jeans" من داخل شاحنة كبيرة تبين من خلال البحث الأولي أنها كانت موجهة للتصدير دون أن تتوفر القاطرة على الختم الرصاصي الخاص بمصلحة الجمارك.



وأضاف المصدر أنه و بعد إشعار الممثل القانوني للشركة صاحبة الملابس الجاهزة وكذا ممثلي شركتي النقل الدولي تم الإحتفاظ بالمعنيين بالأمر رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة في انتظار أن يحالا على العدالة من أجل ما نسب إليهما.