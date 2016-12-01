مأساة..عشريني يننتحر بأكادير في ظروف غامضة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر محلية بأكادير أن شابا في مقتبل العمر ، من مواليد سنة 1994 أقدم على وضع حد لحياته شنقا بمقر إقامته بحي تليلا بمدينة أكادير، في ظروف وصفت بالغامضة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر محلية بأكادير أن شابا في مقتبل العمر ، من مواليد سنة 1994 أقدم على وضع حد لحياته شنقا بمقر إقامته بحي تليلا بمدينة أكادير، في ظروف وصفت بالغامضة.

السلطات والأمن بعد علمهم بخبر الحادث انتقلوا لعين المكان لمعاينة الجريمة ، حيث من المنتظر القيام بالإجراءات المتعينة ،وفتح تحقيق للوقوف على الظروف المحيطة بالحادث.

وتقول المصادر أن الشاب كان كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية .

يذكر أن حالات الانتحار انتشرت وكثرت في الآونة الأخيرة مما ينبغي معه دق ناقوس الخطر والتساؤل عن الأسباب ومعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر فأكثر .