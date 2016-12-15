عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب الذي قُتل بعدما قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' ،اليوم الخميس،بصور الشاب نبيل البوعناني الذي قتل ليلة الأربعاء-الخميس، على يد مجرم خطير بالمدينة القديمة ،بعدما قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

"شوف تيفي":

توصلت "شوف تيفي" ،اليوم الخميس،بصور الشاب نبيل البوعناني الذي قتل ليلة الأربعاء-الخميس، على يد مجرم خطير بالمدينة القديمة ،بعدما قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

و كان نبيل الذي يبلغ 19 سنة قيد حياته قد تدخل بعد صراخ فتاة حاول إنقاذها من مخالب "سعد" المعروف عليه باعتراض سبيل المارة خصوصا الفتيات و النساء،ليوجه له الجاني طعنات غادرة على مستوى كليته،أردته قتيلا بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

وكانت المصالح الأمنية بدائرة الصور القديم بالمدينة القديمة بالبيضاء، تمكنت اليوم الخميس، من إيقاف المجرم المتورط في مقتل الشاب "نبيل البوعناني".