عاجل..شاحنة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء+فيديو ﻿

"شوف تيفي":
شهد طريق الرباط على مستوى منطقة مديونة بالبيضاء، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة، تسببت فيها شاحنة كبيرة اصطدمت بقوة بسيارة خفيفة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة غيرت اتجاهها بشكل مفاجئ لتصطدم بسيارة خفيفة، ما أسفر عن إصابة شخصين كانا على متنها بجروح خطيرة.
وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى ابن مسيك لتلقي العلاجات الضرورية.
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