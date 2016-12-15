عاجل وسار لأصحاب الدراجات النارية: تخفيض أسعار المصادقة على الدراجات النارية من 1200 درهم إلى 300و 200 درهم+صورة ﻿

كشف نجيب بوليف الوزير السابق المنتدب المكلف بالنقل واللوجستيك، قبل قليل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، هن ما أسماه بشرى لأحاب الدراجات النارية ومن بينها ثلاثية العجلات ''تربورتور''، حيث أكد تخفيض

"شوف تيفي"



كشف نجيب بوليف الوزير السابق المنتدب المكلف بالنقل واللوجستيك، قبل قليل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، هن ما أسماه بشرى لأحاب الدراجات النارية ومن بينها ثلاثية العجلات "تربورتور"، حيث أكد تخفيض سعر المصادقة عليها من 1200 درهم إلى 300 درهم.

وكتب بوليف في تدوينته " أخيرا بشرى لأصحاب الدراجات النارية وثلاثية العجلات..ووفاء بالوعد الذي قدمته للمعنيين بالأمر، قرار بوليف بتخفيض تعريفة المصادقة على الدراجات النارية وثلاثية العجلات يرى طريقه إلى النو، بهدف التيسير والتسهيل وتخفيض التكلفة بالنسبة لترقيم وتسوية وضعية الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6520 بتاريخ 24 نونبر 2016 القرار الوزاري المشترك (للوزير بوليف والوزير بوسعيد) رقم 2741.16 القاضي بتخفيض تسعيرة المصادقة الانفرادية لهذا الصنف من الدراجات النارية و"التيبورتورات" إلى 300 درهم فقط، عوض 1200 درهم.

‎وتابع بوليف "بموجب هذا القرار تم تخفيض تسعيرة المصادقة الانفرادية للدراجات النارية إلى 200 درهم عوض 1000 درهم، وكذا الرسوم الضريبية المتعلقة بهذه العملية إلى100 درهم عوض 200 درهم. ويهم هذا القرار صنف المركبات ذات الأسطوانة 50 سم مكعب والمستعملة قبل 20 ماي 2015".

