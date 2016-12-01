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حكومة تصريف الأعمال تصادق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للسنة المالية 2017

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 16:53 حكومة تصريف الأعمال تصادق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للسنة المالية 2017 | بوليتيك
حكومة تصريف الأعمال تصادق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للسنة المالية 2017
إنعقد صبيحة اليوم الخميس 15 دجنبر 2016، مجلسا للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران للتدارس والمصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

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إنعقد صبيحة اليوم الخميس 15 دجنبر 2016، مجلسا للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران للتدارس والمصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وكشفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه بالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.16.2010، فإن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.

وأضافت الوزيرة أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

وأوضحت الوزيرة، في نفس السياق، أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية، وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم رقم 2.16.1011.
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وأبرزت الوزيرة أنه إذا لم يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر2016 على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 والمودع لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16 حيث ان الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 تتوزع على الميزانية العامة موزعة بين نفقات التسيير البالغة 187.734.785.000درهم، ونفقات الاستثمار 98.231.436.000 درهم منها 63.571.846.000 درهم برسم إعتمادات الأداء ونفقات الدين 73.356.000.000درهم) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ( نفقات الاستغلال 2.198.174.000 ونفقات الاستثمار 909.260.000درهم منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894.000درهم.

ويدخل المرسومين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، لاستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، حيث يتضمن مشروع المرسوم فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها. ويدخل المرسومين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.

 

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