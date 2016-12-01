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خطير.. قاصر يسقط من الطابق الثالث لعمارة ويصاب بكسور بعموده الفقري بالداخلة

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 16:40 خطير.. قاصر يسقط من الطابق الثالث لعمارة ويصاب بكسور بعموده الفقري بالداخلة | حوادث و حقوق
خطير.. قاصر يسقط من الطابق الثالث لعمارة ويصاب بكسور بعموده الفقري بالداخلة
تم، صباح أمس الأربعاء نقل قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، مصاب بكسور متعددة على مستوى العمود الفقري، جراء سقوطه من الطابق الثالث لعمارة بمدينة الداخلة، إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي

"شوف تيفي"

 

تم، صباح أمس الأربعاء نقل قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، مصاب بكسور متعددة على مستوى العمود الفقري، جراء سقوطه من الطابق الثالث لعمارة بمدينة الداخلة، إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد تم نقل الشاب صباح اليوم الخميس، وهو في وضعية صحية حرجة، بواسطة المروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش، التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش مرافق بطاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات قصد الاستشفاء والعلاج.

وأوضح المصدر ذاته بأن العملية تمت بنجاح بفضل التنسيق بين مصلحتي المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش لكل من العيون والمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والذي شمل النقل والاستقبال، مما أثر إيجابا على تحمل تنقل هذه الحالة الحرجة.



 

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