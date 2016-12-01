فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع ﻿

في مشهد صادم وخطير، ظهر مجموعة من المواطنين، وهم ينهالون بالضرب على شاب في مقتبل العمر عقب تورطه في تنفيذ عملية سرقة بمدينة الدار البيضاء.



"شوف تيفي"



في مشهد صادم وخطير، ظهر مجموعة من المواطنين، وهم ينهالون بالضرب على شاب في مقتبل العمر عقب تورطه في تنفيذ عملية سرقة بمدينة الدار البيضاء.



وحسب ناشري هذا الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن المواطنين، اقتصوا من هذا الشاب بطريقة مروعة ما تسبب في إصابته بجروح على مستوى الوجه، بينما قام آخرون بتوجيه ضربات إليه وهم يصرخون "دير فيديو شوهوه".



وأظهر هذا الفيديو ابتعاد المواطنين عن هذا السارق مباشرة بعد وصول المصالح الأمنية التي قامت باعتقاله.



