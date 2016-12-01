 سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين | بوليتيك

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم الهدية بمناسبة المولد النبوي | مجتمع

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم ''الهدية'' بمناسبة

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة | بوليتيك

البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة

الفيديو الذي يخلق ضجة سياسية ضخمة بفرنسا اليوم.. شاهد ردة فعل ساركوزي مباشرة بعدما هدده بوتين | دولي

الفيديو الذي يخلق ضجة سياسية ضخمة بفرنسا اليوم.. شاهد ردة فعل ساركوزي مباشرة بعدما هدده بوتين

إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك

إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران

يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب

عاجل ومؤلم.. موقف بطولي لشاب حاول إنقاذ فتاة انتهى بمقتله على يد مجرم خطير ملقب بـ البوعناني بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. موقف بطولي لشاب حاول إنقاذ فتاة انتهى بمقتله على يد مجرم خطير ملقب بـ '' البوعناني''

مثير..حضيو راسكم العيالات: لص يعرض الزواج على الفتيات في الشارع ويسرقهن بطنجة.. وها كيفاش+فيديو | حوادث و حقوق

مثير..حضيو راسكم العيالات: لص يعرض الزواج على الفتيات في الشارع ويسرقهن بطنجة.. وها كيفاش+فيديو

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 16:10 سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين | بوليتيك
سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين
خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن صمتها، بعد تصريحات المدير الإقليمي السابق للتعليم بالقنيطرة، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في إختلالات تدبيرية ومالية.

شوف تيفي



خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن صمتها، بعد تصريحات المدير الإقليمي السابق للتعليم بالقنيطرة، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في إختلالات تدبيرية ومالية.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس، بلاغا توضيحيا حول تصريحات المدير الإقليمي السابق للقنيطرة، حيث عبرت الوزارة عن شجبها للافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين.

وأفاد البلاغ أن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، علما بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.

وأكدت الوزارة من خلالها بلاغها، عن إحتفاظها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه، مؤكدة أن مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت الوزارة، أنها لن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال، حبث أنه عند الاقتضاء ستتم إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر.

وطالبت الوزارة من أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها.

وإختتمت الوزارة توضيحها التأكيد على حرصها إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالمقابل فإنها لن تذخر جهدا في حماية أطرها ومسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل البتة توجيه التهم الملفقة لمسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أو ترهيبهم بغرض ثنيهم عن أداء المهام الموكولة إليهم.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوزارة البلاغ التوضيحات المسؤولين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة | بوليتيك

البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة

إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك

إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران

عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف كمية مهمة جديدة من الغاز شرق المملكة المغربية..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف كمية مهمة جديدة من الغاز شرق المملكة المغربية..وهذه هي التفاصيل

بأمر من الملك محمد السادس:افتتاح مكاتب الأجانب المكلفة بتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين+صور | بوليتيك

بأمر من الملك محمد السادس:افتتاح مكاتب الأجانب المكلفة بتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إنذار للمغاربة..هذا ما سيقع الجمعة و السبت بخصوص الأحوال الجوية | تسجيلات صوتية
منذ 24 دقيقة

إنذار للمغاربة..هذا ما سيقع الجمعة و السبت بخصوص الأحوال الجوية

بكاء و نويح والدة الشابنبيل البوعناني الذي قتله مجرم بالمدينة القديمة بعدما دافع عن فتاة | خارج البلاطو

بكاء و نويح والدة الشاب''نبيل البوعناني'' الذي قتله مجرم بالمدينة القديمة بعدما دافع عن فتاة

نسولو الناس: مع أو ضد فتح الحدود بين المغرب و الجزائر؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: مع أو ضد فتح الحدود بين المغرب و الجزائر؟

الموت ديال الضحك مع طريقة جديدة للكريساج من فاس(فيديو) | بــووز

الموت ديال الضحك مع طريقة جديدة للكريساج من فاس(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين | بوليتيك

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم الهدية بمناسبة المولد النبوي | مجتمع

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم ''الهدية'' بمناسبة

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.