سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين ﻿

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن صمتها، بعد تصريحات المدير الإقليمي السابق للتعليم بالقنيطرة، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في إختلالات تدبيرية ومالية.

شوف تيفي





خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن صمتها، بعد تصريحات المدير الإقليمي السابق للتعليم بالقنيطرة، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في إختلالات تدبيرية ومالية.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس، بلاغا توضيحيا حول تصريحات المدير الإقليمي السابق للقنيطرة، حيث عبرت الوزارة عن شجبها للافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين.

وأفاد البلاغ أن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، علما بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.

وأكدت الوزارة من خلالها بلاغها، عن إحتفاظها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه، مؤكدة أن مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت الوزارة، أنها لن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال، حبث أنه عند الاقتضاء ستتم إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر.

وطالبت الوزارة من أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها.

وإختتمت الوزارة توضيحها التأكيد على حرصها إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالمقابل فإنها لن تذخر جهدا في حماية أطرها ومسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل البتة توجيه التهم الملفقة لمسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أو ترهيبهم بغرض ثنيهم عن أداء المهام الموكولة إليهم.





