عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم ''الهدية'' بمناسبة المولد النبوي ﻿

في سابقة من نوعها، تفاجأ أشخاص خلال تقديمهم لما يسمى بـ ''الهدية'' بمناسبة المولد النبوي، بأمر صادم ، اليوم الخميس، خلال دخولهم ضريح ''سيدي بوعراقية'' الموجود بشارع الحسن الثاني، بمدينة طنجة، بعد أن

"شوف تيفي"

في سابقة من نوعها، تفاجأ أشخاص خلال تقديمهم لما يسمى بـ "الهدية" بمناسبة المولد النبوي، بأمر صادم ، اليوم الخميس، خلال دخولهم ضريح "سيدي بوعراقية" الموجود بشارع الحسن الثاني، بمدينة طنجة، بعد أن وجدوا قبر هذا "الولي"منبوشا وقد تم سرقة جثمانه.

وحسب مصادر طنجاوية فإن هذا القبر يعود إلى الشريف "سيدي الغزواني بن عبد الله البقال" والذي تم تشييد زاويته قبل 350 سنة، موضحة بأن المسؤولين عنه تقدموا للمصالح الأمنية بمدينة البوغاز بشكاية للكشف عن ملابسات وظروف نبش القبر.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المتورطين في هذه النازلة، قاموا بحفر القبر من أجل سرقة محتوياته ومن بينها جثمان الوالي الصالح المذكور لأسباب تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة.