عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بدائرة الصور القديم بالمدينة القديمة بالبيضاء، تمكنت اليوم الخميس، من إيقاف المجرم المتورط في مقتل شاب يدعى''نبيل البوعناني''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بدائرة الصور القديم بالمدينة القديمة بالبيضاء، تمكنت اليوم الخميس، من إيقاف المجرم المتورط في مقتل شاب يدعى"نبيل البوعناني".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني المدعو "سعد" والمعروف بنشاطه الإجرامي، قام ليلة الأربعاء-الخميس، باعتراض سبيل فتاة وهو الأمر الذي جعل الضحية "نبيل" يتدخل لمحاولة إنقاذها قبل أن يلقى حتفه بطريقة مروعة عقب تلقيه لطعنة على مستوى الكلية من الجاني بواسطة مدية من الحجم الكبير.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع مع الجاني قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.