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البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 15:34 البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة | بوليتيك
البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة
في عددها 538 الصادر هذا الأسبوع، تطرقت جريدة ''المشعل'' الأسبوعية، في موضوعها الرئيسي للمخطط السري للجزائر والبوليساريو لاستفزاز المغرب، عن طريق خطة لتهجير المحتجزين قسرا من مخيمات تيندوف إلى

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في عددها 538 الصادر هذا الأسبوع، تطرقت جريدة "المشعل" الأسبوعية، في موضوعها الرئيسي للمخطط السري للجزائر والبوليساريو لاستفزاز المغرب، عن طريق خطة لتهجير المحتجزين قسرا من مخيمات تيندوف إلى الكويرة المغربية لاستيطانها في تحد سافر للقوانين الدولية.


ويأتي هذا الاستفزاز كرد فعل على الفتح المبين الذي حققته جولات الملك محمد السادس الإفريقية، وخاصة في الدول الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية، والتي لم نكن نعرف عنها الشيء الكثير، وبالمقابل لاتعرف عنا إلا ما نقلته إليها الدعاية المغرضة للجزائر والبوليساريو، اللتان استغلتا المقعد الفارغ...وألبتا دول شرق وجنوب إفريقيا ضدنا.

بتصوير المغرب دولة أمبريالية محتلة لأراضي الغير، وتسود فيها انتهاكات حقوق الإنسان ونظامها ينتمي إلى الملكيات العتيقة... وغيرها من الادعاءات، التي أصبحت ذكرى من ماض تليد، بعد أن نجحت الدبلوماسية الملكية في إذابة جليد الكذب، وظهرت الحقيقة ساطعة أمام صورة ملك منفتح وحداثي، يحب إفريقيا ويطمح إلى تنميتها عن طريق جلب استثمارات ومشاريع ضخمة لعدد من الدول الإفريقية وفق خطة "رابح رابح". نجاح وفتح للمغرب ما كان ليمر دون استفزازات الجبهة الانفصالية، حيث نشر زعيمها إبراهيم غالي بالتزامن مع زيارة الملك لنيجيريا، صورا ادعى إعلام الجبهة أنها من منطقة "الكويرة" مع توصيفها بالمنطقة "المسترجعة"،

بل أصبح يخطط لنقل ساكنة مخيمات تندوف إلى هذه المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي، والتي تعتبر جزء من الأراضي المغربية...وهو مخطط خطير. تجدون تفاصيله في جريدة "المشعل" لهذا الأسبوع والمتوفرة في الأكشاك، مع تصريحات لخبراء استراتيجيين وباحثين في الموضوع

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شوف تيفي المغرب باحثين المحيط الأطلسي الحرب البوليساريو الكويرة مخطط.

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