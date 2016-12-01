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إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 15:11 إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك
إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران
كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه تفاجأ بإستقبال إدريس لشكر بمقر حزبه الإتحاد الإشتراكي يوم أمس الأربعاء، لقياديي حزب التجمع الوطني للأحرار.

شوف تيفي


كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه تفاجأ بإستقبال إدريس لشكر بمقر حزبه الإتحاد الإشتراكي يوم أمس الأربعاء، لقياديي حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد ذات المصدر، أن رئيس الحكومة المكلف، أسر لأعضاء بحزبه زاروه عشية أمس الأربعاء، أن خطر "المؤامرة السابقة قد تعود من جديد"، حيث بدا بن كيران متخوفا من إعلان الأحزاب الممثلة في البرلمان عقد جلسة بمجلس النواب للتصويت على رئيس للمجلس قبل إعلان الإئتلاف الحزبي الذي سيشكل الحكومة.

وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران ينتظر أن يعقد كل من حزب الأحرار والإستقلال لقاءا خاصا بينهما، لتجاوز "البلوكاج الحكومي" الحالي، حيث أعاد بن كيران التأكيد على أنه لن يتنازل أو يخضع للإبتزاز لكنه متخوف من تسمية رئيس مجلس النواب قبل إعلان الإئتلاف الحكومي، وهي الخطوة التي ستدفعه إلى إعلان فشله في تشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصدر،أن عبد الإله بن كيران لم يعد قادرا على إستيعاب مايجري بين الأحزاب السياسية، خاصة وأن زيارة أخنوش لإدريس لشكر يوم أمس الأربعاء، كان ينتظرها مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، منذ الزيارة التي قادت كل من الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العمري إلى فلسطين لحضور مؤتمر حركة فتح.


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