 يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين | بوليتيك

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم الهدية بمناسبة المولد النبوي | مجتمع

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم ''الهدية'' بمناسبة

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة | بوليتيك

البوليساريو بغات تشعل الحرب مع المغرب من الكويرة

الفيديو الذي يخلق ضجة سياسية ضخمة بفرنسا اليوم.. شاهد ردة فعل ساركوزي مباشرة بعدما هدده بوتين | دولي

الفيديو الذي يخلق ضجة سياسية ضخمة بفرنسا اليوم.. شاهد ردة فعل ساركوزي مباشرة بعدما هدده بوتين

إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك

إستقبال إدريس لشكر لعزيز أخنوش يغضب رئيس الحكومة بن كيران

يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب

عاجل ومؤلم.. موقف بطولي لشاب حاول إنقاذ فتاة انتهى بمقتله على يد مجرم خطير ملقب بـ البوعناني بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. موقف بطولي لشاب حاول إنقاذ فتاة انتهى بمقتله على يد مجرم خطير ملقب بـ '' البوعناني''

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 15:10 يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب
جريمة بشعة ارتكبها أب في حق أطفاله و زوجته بمصر،أعادت لذاكرة المغاربة جريمة سفاح الجديدة الذي ارتكب مجزرة في حق 10 من أفراد أسرته، حيث أقدم أب على ارتكاب ''مجزرة'' في منزله الزوجي.

شوف تيفي:

جريمة بشعة ارتكبها أب في حق أطفاله و زوجته بمصر،أعادت لذاكرة المغاربة جريمة سفاح الجديدة الذي ارتكب مجزرة في حق 10 من أفراد أسرته، حيث أقدم أب على ارتكاب "مجزرة" في منزله الزوجي.

و حسب ما نشره موقع اليوم السابع،تعود التفاصيل،حين حاولت الزوجة الهروب من زوجها بأطفالها من خلال غلق أبواب الغرف عليها، إلا أنها لم تستطع منعه من ارتكاب جريمته البشعة، فتخلص من طفليهما يوسف ومريم ومزق أجسادهما.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم"محمد ع م" البالغ من العمر 35 عاماً أخبر والده بمقتل زوجته وأبنائه، من قبل شخص مجهول، وطلب منه الذهاب معه إلى نقطة شرطة الشيخ جبيل.

وأكدت التحقيقات بحسب "اليوم السابع" أن المتهم يعاني من مرض نفسي وهو مريض بانفصام حاد في الشخصية، وأنه مريض بالزهايمر وهو أحد أنواع الغياب العقلي، وأن حالته النفسية كانت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، وأنه دائم التعدى بالضرب على زوجته.

و هي نفس الحالة النفسية التي كان عليها المغربي عبد العالي داكير أو سفاح الجديدة المحكوم بالإعدام قبل ارتكاب مجزرته بداية العام الجاري بالجديدة في حق أسرته.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجديدة جريمة مصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

عاجل ومؤلم.. موقف بطولي لشاب حاول إنقاذ فتاة انتهى بمقتله على يد مجرم خطير ملقب بـ البوعناني بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. موقف بطولي لشاب حاول إنقاذ فتاة انتهى بمقتله على يد مجرم خطير ملقب بـ '' البوعناني'' بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

مثير..حضيو راسكم العيالات: لص يعرض الزواج على الفتيات في الشارع ويسرقهن بطنجة.. وها كيفاش+فيديو | حوادث و حقوق

مثير..حضيو راسكم العيالات: لص يعرض الزواج على الفتيات في الشارع ويسرقهن بطنجة.. وها كيفاش+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إنذار للمغاربة..هذا ما سيقع الجمعة و السبت بخصوص الأحوال الجوية | تسجيلات صوتية
منذ 27 دقيقة

إنذار للمغاربة..هذا ما سيقع الجمعة و السبت بخصوص الأحوال الجوية

بكاء و نويح والدة الشابنبيل البوعناني الذي قتله مجرم بالمدينة القديمة بعدما دافع عن فتاة | خارج البلاطو

بكاء و نويح والدة الشاب''نبيل البوعناني'' الذي قتله مجرم بالمدينة القديمة بعدما دافع عن فتاة

نسولو الناس: مع أو ضد فتح الحدود بين المغرب و الجزائر؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: مع أو ضد فتح الحدود بين المغرب و الجزائر؟

الموت ديال الضحك مع طريقة جديدة للكريساج من فاس(فيديو) | بــووز

الموت ديال الضحك مع طريقة جديدة للكريساج من فاس(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

فيديو خطير يهز الفايسبوك.. صحاب شرع اليد سْلخو شفار في كازا.. وها شنو وقع

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين | بوليتيك

سابقة : بلمختار يدعو المواطنين والإداريين مد الوزارة بالأدلة الدامغة لمعاقبة المسؤولين

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم الهدية بمناسبة المولد النبوي | مجتمع

عاجل وبالصور | سابقة..سرقة جثمان والي صالح من زاويته بعد حفر قبره بطنجة خلال تقديم ''الهدية'' بمناسبة

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير المجرم قاتل شاب قام بعمل بطولي لإنقاذ فتاة في المدينة القديمة بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.