يا ربي السلامة..بعد سفاح الجديدة.. زوج يذبح زوجته و أطفاله لهذا السبب ﻿

جريمة بشعة ارتكبها أب في حق أطفاله و زوجته بمصر،أعادت لذاكرة المغاربة جريمة سفاح الجديدة الذي ارتكب مجزرة في حق 10 من أفراد أسرته، حيث أقدم أب على ارتكاب ''مجزرة'' في منزله الزوجي.

شوف تيفي:

جريمة بشعة ارتكبها أب في حق أطفاله و زوجته بمصر،أعادت لذاكرة المغاربة جريمة سفاح الجديدة الذي ارتكب مجزرة في حق 10 من أفراد أسرته، حيث أقدم أب على ارتكاب "مجزرة" في منزله الزوجي.

و حسب ما نشره موقع اليوم السابع،تعود التفاصيل،حين حاولت الزوجة الهروب من زوجها بأطفالها من خلال غلق أبواب الغرف عليها، إلا أنها لم تستطع منعه من ارتكاب جريمته البشعة، فتخلص من طفليهما يوسف ومريم ومزق أجسادهما.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم"محمد ع م" البالغ من العمر 35 عاماً أخبر والده بمقتل زوجته وأبنائه، من قبل شخص مجهول، وطلب منه الذهاب معه إلى نقطة شرطة الشيخ جبيل.

وأكدت التحقيقات بحسب "اليوم السابع" أن المتهم يعاني من مرض نفسي وهو مريض بانفصام حاد في الشخصية، وأنه مريض بالزهايمر وهو أحد أنواع الغياب العقلي، وأن حالته النفسية كانت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، وأنه دائم التعدى بالضرب على زوجته.

و هي نفس الحالة النفسية التي كان عليها المغربي عبد العالي داكير أو سفاح الجديدة المحكوم بالإعدام قبل ارتكاب مجزرته بداية العام الجاري بالجديدة في حق أسرته.