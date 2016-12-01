عاجل ومؤلم.. موقف بطولي لشاب حاول إنقاذ فتاة انتهى بمقتله على يد مجرم خطير ملقب بـ '' البوعناني'' بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المدينة القديمة بالبيضاء، اهتزت ليلة الأربعاء-الخميس، على وقع جريمة مروعة بطلها مجرم خطير، أقدم على قتل شاب في مقتبل العمر بعد أن وجه له طعنة غادرة على مستوى الكلية بواسطة مدية من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المدينة القديمة بالبيضاء، اهتزت ليلة الأربعاء-الخميس، على وقع جريمة مروعة بطلها مجرم خطير، أقدم على قتل شاب في مقتبل العمر بعد أن وجه له طعنة غادرة على مستوى الكلية بواسطة مدية من الحجم الكبير.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية المسمى قيد حياته "نبيل البوعناني" والبالغ من العمر 19 سنة، حاول في موقف بطولي إنقاذ فتاة اعترض سبيلها الجاني والملقب بـ '' القرواوي"، ليقوم هذا الأخير بتوجيه طعنة قاتلة له على مستوى الكلية.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لخطورة حالته لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجرح الذي أصيب به على مستوى الكلية، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لاعتقال الجاني الذي فر إلى وجهة غير معلومة.