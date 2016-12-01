مثير..حضيو راسكم العيالات: لص يعرض الزواج على الفتيات في الشارع ويسرقهن بطنجة.. وها كيفاش+فيديو ﻿

''لص محترف من عالم آخر''،هذا هو العنوان الذي أطلقه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو مدته 5 دقائق،ظهر خلاله شخص داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بطنجة رفقة سيدة، قبل أن يفر من المكان

"شوف تيفي"

"لص محترف من عالم آخر"،هذا هو العنوان الذي أطلقه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو مدته 5 دقائق،ظهر خلاله شخص داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بطنجة رفقة سيدة، قبل أن يفر من المكان عقب تنفيذه لعملية سرقة بطريقة احترافية في حق مرافقته .

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله وقعت أول أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة، حيث قام شخص أنيق بالتوجه صوب سيدة كانت بمحطة الحافلات، ثم أوهمها بأنه أعجب بها من النظرة الأولى ويريد الزواج منها، ليطلب منها بعد ذلك مرافقته إلى محل تجاري لكي يقوم بشراء ملابس لها.

وأضاف المصدر ذاته بأن السيدة التي ظهرت في الفيديو صدقت "البوكوس"، وقامت بمرافقته لهذا المحل التجاري، حيث استغل هذا الأخير انشغالها بقياس الملابس ليسرق محتويات حقيبتها بالإضافة إلى سرقة بعد الملابس،قبل أن يفر من المكان بعد أن ادعى بأنه سيقوم بجلب المال من سيارته لأداء الفاتورة.