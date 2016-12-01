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أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر خوفا من تعرضهم للخطف والإرهاب

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 14:07 أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر خوفا من تعرضهم للخطف والإرهاب | دولي
أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر خوفا من تعرضهم للخطف والإرهاب
شددت السلطات الأمريكية العاملين في سفارتها بالجزائر وأسرهم بعدم التوجه إلى منطقة القبائل والتي تضمّ محافظات ‏قريبة من الحدود الشرقية للجزائر.

شوف تيفي


شددت السلطات الأمريكية العاملين في سفارتها بالجزائر وأسرهم بعدم التوجه إلى منطقة القبائل والتي تضمّ محافظات ‏قريبة من الحدود الشرقية للجزائر.

وحذرت أمريكا رعاياها من السفر إلى أجزاء من جنوب وشرق الجزائر والمسماة "المنطقة النائية في منطقة القبائل"، في إنتظار تحسّن الوضع الأمني بهذا البلد الأفريقي الذي عانى في سنوات خلت من الإرهاب الدموي حسب نصيحة وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاءت نصيحة السلطات الأمريكية الثلاثاء الماضي، العاملين في سفارتها بالجزائر وأسرهم، بعدم التوجه إلى منطقة القبائل والتي تضمّ محافظات بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبجاية، وشمل التحذير أيضًا عدم التنقل في مناطق الجنوب والشرق المتاخمة لتونس.

وأثارت واشنطن مخاوف من وجود تهديدات إرهابية وتفجيرات واختطاف، بحيث لفتت أن مجموعات مسلحة تواصل نشاطها الإجرامي في منطقة القبائل رغم أن آخر عملية استهدفت رعايا أجانب تعود إلى عام 2014 وتتعلق باغتيال السائح الفرنسي هيرفي غوردال في جبال “تيكجدة” وقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم "إن أميناس" في يناير كانون الثاني عام 2013.

وأوصت السلطات الأمريكية بما في ذلك المواطنين على عدم قضاء الليل خارج المدن الكبيرة أو المناطق السياحية، قبل إبلاغ الشرطة المحلية عندما يعيشون خارج المدن الكبرى والسفر إلى المدن الرئيسية في الصحراء، كما طالب المسؤولون من مواطني الولايات المتحدة عدم الذهاب الى "أقل من 50 كيلومترا من الحدود وعلى بعد أقل من 450 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود."

 

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الجزائر الحدود الضحايا التفجيرات الإختطاف الجزائر شوف تيفي

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