عاجل:إنذار هام للمغاربة..هذا ما سيقع يومي الجمعة و السبت ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أنه يرتقب أن يشهد يوما الجمعة والسبت المقبلين تساقطات ثلجية قوية على القمم التي تفوق 1200 متر، وهطول زخات مطرية قوية و عواصف بعدد من مناطق المملكة.

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أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أنه يرتقب أن يشهد يوما الجمعة والسبت المقبلين تساقطات ثلجية قوية على القمم التي تفوق 1200 متر، وهطول زخات مطرية قوية و عواصف بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يتوقع هطول تساقطات ثلجية بالمرتفعات التي يتجاوز علوها 1200 مترا، ايتداء من صباح يوم غد الجمعة (الساعة السادسة صباحا) إلى غاية بعد غد السبت (منتصف النهار)، فوق المرتفعات المتواجدة بأقاليم أزيلال وبني ملال والحوز وشيشاوة وميدلت وخنيفرة وإفران وبولمان وصفرو وتازة وشفشاون والحسيمة وجرسيف وتينغير وورزازات.

وتتوقع المديرية هطول أمطار قوية انطلاقا من ليلة يوم الجمعة (الساعة الثالثة ليلا) إلى غاية مساء بعد غد السبت (الساعة السادسة مساء) بكل من أقاليم طنجة والعرائش والقنيطرة والخميسات والرباط .

كما يرتقب تسجيل هذه التساقطات القوية بكل من أقاليم أزيلال وبني ملال والحوز وخنيفرة، من صباح يوم غد الجمعة (الساعة التاسعة صباحا) إلى غاية صباح بعد غد السبت (الساعة التاسعة صباحا).



