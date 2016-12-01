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عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف كمية مهمة جديدة من الغاز شرق المملكة المغربية..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 13:46 عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف كمية مهمة جديدة من الغاز شرق المملكة المغربية..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
عاجل وسار للمغاربة.. اكتشاف كمية مهمة جديدة من الغاز شرق المملكة المغربية..وهذه هي التفاصيل
كشف الموقع البريطاني ''Digitallook ''، صباح اليوم الخميس ، أن شركة ''ساوند إنيرجي ماكس'' التي تتوفر على ترخيص للتنقيب بالمغرب، قد أعلنت عن اكتشاف مهم للغاز بالبئر رقم ثمانية '' TE-8″ '' الموجود بمنطقة تندرارة،

"شوف تيفي"

 

كشف الموقع البريطاني "Digitallook "، صباح اليوم الخميس ، أن شركة "ساوند إنيرجي ماكس" التي تتوفر على ترخيص للتنقيب بالمغرب، قد أعلنت عن اكتشاف مهم للغاز بالبئر رقم ثمانية " TE-8″ " الموجود بمنطقة تندرارة، شمال شرق المملكة المغربية.

وأوضح الموقع بأن الشركة المذكورة، أكدت أن الدراسات الأولية تدل على تواجد تدفق كبير للغاز بالبئر رقم ثمانية "TE-8وصل حسب التقديرات إلى1.5 مليون قدم مكعبة، موضحة بأن عمليات الحفر بهذا البئر ستنطلق رسميا شهر فبراير سنة 2017.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة البريطانية المكلفة بالتنقيب، كانت قد أعلنت في 24 نونبر الماضي، عن انتهائها من عمليات الحفر الأولية بالبئر رقم "TE-7″، والذي مكن من الحصول على معدل 8.8 مليون قدم مكعب .

 

 

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المغرب شوف تيفي الموقع البريطاني شركة ساوندجي إنيرجي التنقيب الغاز

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