بأمر من الملك محمد السادس:افتتاح مكاتب الأجانب المكلفة بتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين+صور ﻿

افتتحت مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين٬ أبوابها اليوم الخميس، بجميع أقاليم ومدن المغرب٬ وذلك بأمر من الملك محمد السادس الذي أعطى أوامره بانطلاق المرحلة

"شوف تيفي":

افتتحت مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين٬ أبوابها اليوم الخميس، بجميع أقاليم ومدن المغرب٬ وذلك بأمر من الملك محمد السادس الذي أعطى أوامره بانطلاق المرحلة الثانية من تقنين تواجد المهاجرين غير الشرعيين في المغرب.

ووقفت "شوف تيفي" على هذه العملية بأحد المكاتب بالعاصمة الاقتصادية البيضاء وبالتحديد بعمالة أنفا، التي شهدت صباح اليوم الخميس توافد العشرات من المهاجريين الأفارقة الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية للاستقرار بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، ذكرت أن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين٬ ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني٬ وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعتمد معايير أهلية معقولة ومنصفة ستخول تسوية وضعية عدد كبير من المهاجرين.