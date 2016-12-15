 عاجل: بعد ترحيلهم من الجزائر إلى النيجر.. تعليمات ملكية لإرسال مساعدة عاجلة للمهاجرين من جنوب الصحراء ﻿
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عاجل: بعد ترحيلهم من الجزائر إلى النيجر.. تعليمات ملكية لإرسال مساعدة عاجلة للمهاجرين من جنوب الصحراء

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 13:30 عاجل: بعد ترحيلهم من الجزائر إلى النيجر.. تعليمات ملكية لإرسال مساعدة عاجلة للمهاجرين من جنوب الصحراء | بوليتيك
عاجل: بعد ترحيلهم من الجزائر إلى النيجر.. تعليمات ملكية لإرسال مساعدة عاجلة للمهاجرين من جنوب الصحراء
على إثر الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة، والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر، أعطى الملك محمد السادس ، تعليماته السامية من أجل منح مساعدة عاجلة من طرف

شوف تيفي:و م ع

على إثر الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة، والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر، أعطى الملك محمد السادس ، تعليماته السامية من أجل منح مساعدة عاجلة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، لفائدة هؤلاء الأشخاص المطرودين والموجودين في وضعية هشاشة قصوى بأحد المراكز بشمال النيجر.

وتتضمن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمغرب مع بلدان وشعوب القارة، توزيع حزمة من المساعدات الإنسانية تتكون من مواد غذائية وأغطية وخيام.

كما تهدف إلى مساعدة النيجر الشقيق على مواجهة وضعية استثنائية قد تعرف تطورا إنسانيا مأساويا.

ويصل الحجم الإجمالي لهذه المساعدة إلى نحو 116 طنا.

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