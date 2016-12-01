بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن شخصين، أقدما قبل يومين على سرقة محتويات سيارة رئيس فريق بمدينة أكادير، يمارس بقسم الهواة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن اللصين، قاما بسرقة مستلزمات الفريق التي كانت بصندوق سيارة الرئيس، قبل أن يفرا من عين المكان، موضحا بأنه تم التقدم للمصالح الأمنية بشكاية في الموضوع.
وتوصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر اللحظات التي قاما بها اللصين بتنفيذ عملية السرقة، والذي تم التقاطها بواسطة كاميرا مراقبة.
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