حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي ﻿

بعد ثلاثة أشهر، على قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، علمت''شوف تيفي'' اليوم الخميس، من مصادر قريبة من عائلة الرضعية أن المصالح الأمنية لم تتوصل بعد لأي خيط يقودها إلى مرتكبي



شوف تيفي





بعد ثلاثة أشهر، على قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، علمت"شوف تيفي" اليوم الخميس، من مصادر قريبة من عائلة الرضعية أن المصالح الأمنية لم تتوصل بعد لأي خيط يقودها إلى مرتكبي هذه الجريمة.



وقد توصلت "شوف تيفي"، بصورة حصرية للرضيعة التي كانت قد اخُتطفت شهر شتنبر الماضي ،من قلب مستشفى الهاروشي بمدينة الدار البيضاء، و هي في حالة صحية جيدة في قلب منزل والديها ،مرتدية ملابس العيد في ذكرى المولد النبوي الشريف.



و كانت مدينة الدار البيضاء قد اهتزت قبل شهرين على وقع جريمة اختطاف مولودة بعد ثلاثة أيام من ولادتها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.



