مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمراكش، ليلة أمس الأربعاء،من توقيف شخص انتحل صفة رجل أمني خلال قيامه بجولة أمام باحة مسجد الكتبية بالقرب من ساحة جامع الفنا.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمراكش، ليلة أمس الأربعاء،من توقيف شخص انتحل صفة رجل أمني خلال قيامه بجولة أمام باحة مسجد الكتبية بالقرب من ساحة جامع الفنا.

وحسب مصادر مراكشية فإن الموقوف توجه صوب المصلين فور خروجهم من مسجد الكتبية عقب أدائهم لصلاة العشاء، وقام بالصراخ عليهم وترويعهم وهو يحمل "طالكي" مدعيا بأنه رجل أمن.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصلين، ربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وقامت باعتقاله قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.