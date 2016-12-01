سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير ﻿

كشفت وثائق حصلت عليها ''شوف تيفي'' عن غموض كبير يلف الطريقة التي تم بها تحويل عقار تابع لأملاك الدولة بأكادير بمقتضى مرسوم إعلان المنفعة العامة المؤرخ سنة 1946 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1773 إلى

شوف تيفي



كشفت وثائق حصلت عليها "شوف تيفي" عن غموض كبير يلف الطريقة التي تم بها تحويل عقار تابع لأملاك الدولة بأكادير بمقتضى مرسوم إعلان المنفعة العامة المؤرخ سنة 1946 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1773 إلى ملكية خاصة.

وحسب ذات الوثائق والمعطيات، فالغموض يتجسد أساسا عن الكيفية التي تم بموجبها إستخراج شهادة الملكية لعقار قرب مطار بأكادير، رغم خضوعه لمسطرة نزع الملكية من طرف وزارة الأشغال العمومية.

وأضحى العقار المسمى "بوتسرا أيت مبارك" موضوع نزاع قضائي منذ 2013، بعد أن رفعت فيه قضية أولى من طرف أشخاص ترمي إلى إفراغ موظفين وذوي الحقوق الذين أسندت إليه مساكن وظيفية تتواجد بهذا بالعقار المسمى من طرف إدارة الأملاك المخزنية، وحكمت المحكمة ابتدائيا وإستئنافيا برفض دعوى الإفراغ، معللة قرارها في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 مارس 2015 ، بكون المستغلين للمساكن الوظيفية يتواجدون بالعقار بناء على بطائق الإسناد.

وأفادت ذات الوثائق، أنه بعد مدة من صدور الحكم الإستئنافي في القضية الأولى والذي رفض دعوى الإفراغ، يصدر حكم قضائي ابتدائي ثان في الموضوع نفسه بتاريخ 19 يناير 2016 والذي يقضي بافراغ أخد المستغلين للمساكن الوظيفية والتي سبق أن صدر فيها حكم قضائي برفض الإفراغ بالإستناد على شهادة ملكية للعقار موضوع النزاع المسمى " بوتسرا أيت مبارك" وتبلغ مساحة هذا العقار 1 هكتار و 18 آر و 11 ستنار وفق شهادة الملكية المستخرجة من المحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 9 أكتوبر 2013 أي بعد الحكم الأول.

من جهة ثانية، أوضحت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، في تصريح كتابي حول إستجواب بناءا على أمر قضائي رقم 35-2015 أنها لا تستغل حاليا وبشكل فعلي العقار موضوع النزاع باستثناء الفيلا المشيدة على مساحة بحوالي 1400 متر مربع، والتي كانت تستغل كسكن وظيفي لمندوبي النقل سابقا، وتم الترامي عليها مؤخرا من طرف شخص، ورفعت ضده دعوى جنحية رائجة أمام أنظار القضاء. وأكدت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أن الإدارة سبق لها أن سلكت مسطرة نزع الملكية للعقار المذكور في حدود هكتار و احد و 18 أر و 54 سنتار بمقتضى مرسوم إعلان المنفعة العامة المؤرخ في 24 شتنبر 1946 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1773 بتاريخ 18 أكتوبر 1946 مع الإشارة إلى تأكيد المسطرة لاحقا.





