 سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي | حوادث و حقوق

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة | مجتمع

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة

سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير | مجتمع

سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016 | مجتمع

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016

اندلاع حريق مهول داخل منزل بمراكش والسبب شارجور..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول داخل منزل بمراكش والسبب شارجور..وهذه هي التفاصيل

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي | مجتمع

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي

عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 12:27 سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير | مجتمع
سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير
كشفت وثائق حصلت عليها ''شوف تيفي'' عن غموض كبير يلف الطريقة التي تم بها تحويل عقار تابع لأملاك الدولة بأكادير بمقتضى مرسوم إعلان المنفعة العامة المؤرخ سنة 1946 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1773 إلى

شوف تيفي


كشفت وثائق حصلت عليها "شوف تيفي" عن غموض كبير يلف الطريقة التي تم بها تحويل عقار تابع لأملاك الدولة بأكادير بمقتضى مرسوم إعلان المنفعة العامة المؤرخ سنة 1946 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1773 إلى ملكية خاصة.

وحسب ذات الوثائق والمعطيات، فالغموض يتجسد أساسا عن الكيفية التي تم بموجبها إستخراج شهادة الملكية لعقار قرب مطار بأكادير، رغم خضوعه لمسطرة نزع الملكية من طرف وزارة الأشغال العمومية.

وأضحى العقار المسمى "بوتسرا أيت مبارك" موضوع نزاع قضائي منذ 2013، بعد أن رفعت فيه قضية أولى من طرف أشخاص ترمي إلى إفراغ موظفين وذوي الحقوق الذين أسندت إليه مساكن وظيفية تتواجد بهذا بالعقار المسمى من طرف إدارة الأملاك المخزنية، وحكمت المحكمة ابتدائيا وإستئنافيا برفض دعوى الإفراغ، معللة قرارها في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 مارس 2015 ، بكون المستغلين للمساكن الوظيفية يتواجدون بالعقار بناء على بطائق الإسناد.

وأفادت ذات الوثائق، أنه بعد مدة من صدور الحكم الإستئنافي في القضية الأولى والذي رفض دعوى الإفراغ، يصدر حكم قضائي ابتدائي ثان في الموضوع نفسه بتاريخ 19 يناير 2016 والذي يقضي بافراغ أخد المستغلين للمساكن الوظيفية والتي سبق أن صدر فيها حكم قضائي برفض الإفراغ بالإستناد على شهادة ملكية للعقار موضوع النزاع المسمى " بوتسرا أيت مبارك" وتبلغ مساحة هذا العقار 1 هكتار و 18 آر و 11 ستنار وفق شهادة الملكية المستخرجة من المحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 9 أكتوبر 2013 أي بعد الحكم الأول.

من جهة ثانية، أوضحت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، في تصريح كتابي حول إستجواب بناءا على أمر قضائي رقم 35-2015 أنها لا تستغل حاليا وبشكل فعلي العقار موضوع النزاع باستثناء الفيلا المشيدة على مساحة بحوالي 1400 متر مربع، والتي كانت تستغل كسكن وظيفي لمندوبي النقل سابقا، وتم الترامي عليها مؤخرا من طرف شخص، ورفعت ضده دعوى جنحية رائجة أمام أنظار القضاء. وأكدت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أن الإدارة سبق لها أن سلكت مسطرة نزع الملكية للعقار المذكور في حدود هكتار و احد و 18 أر و 54 سنتار بمقتضى مرسوم إعلان المنفعة العامة المؤرخ في 24 شتنبر 1946 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1773 بتاريخ 18 أكتوبر 1946 مع الإشارة إلى تأكيد المسطرة لاحقا.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العقار المطار بن سركاو المديرية الجهوي النقل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة | مجتمع

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016 | مجتمع

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي | مجتمع

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي

مثير.. بسبب العزلة والإهمال: سكان ثلاثة دواوير يشيّدون قنطرة من مالهم الخاص نواحي قلعة مكونة | مجتمع

مثير.. بسبب العزلة والإهمال: سكان ثلاثة دواوير يشيّدون قنطرة من مالهم الخاص نواحي قلعة مكونة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

يا ربي اسلامة..زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة بعدما اكتشفت خيانته لها‎ | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

يا ربي اسلامة..زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة بعدما اكتشفت خيانته لها‎

بالفيديو | بوتين يخلق الحدث بفيديو مع كلبه | قنوات أخرى

بالفيديو | بوتين يخلق الحدث بفيديو مع كلبه

قصة مؤثرة لشاب مغربي : بسباب طوبيس و الإهمال فسبيطار مولاي الحسن مبقيتش كنحس برْجلي..للمساعدة | حالة خاصة

قصة مؤثرة لشاب مغربي : بسباب ''طوبيس '' و الإهمال فسبيطار مولاي الحسن مبقيتش كنحس برْجلي..للمساعدة

بكل ألم.. إيلا مكانش عندك لفلوس كيعطيوك موعد بعيد على عام و السيبة هي ليكاينة..المواطن البسيط محكور | حالة خاصة

بكل ألم.. إيلا مكانش عندك لفلوس كيعطيوك موعد بعيد على عام و السيبة هي ليكاينة..المواطن البسيط محكور

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 30 دقيقة

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي | حوادث و حقوق

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة | مجتمع

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.