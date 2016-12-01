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5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 12:20 5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016 | مجتمع
5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016
تصدرت ''ريتا ماريا زنيبر'' النساء المغربيات حسب مجلة ''فوربس الشرق الأوسط''، باللائحة التي تضمنت أقوى 100 امرأة لسنة 2016، والتي ضمت 5 نساء مغربيات اعتبرتهن المجلة أقوى السيدات العربيات.

شوف تيفي

 

تصدرت "ريتا ماريا زنيبر" النساء المغربيات حسب مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، باللائحة التي تضمنت أقوى 100 امرأة لسنة 2016، والتي ضمت 5 نساء مغربيات اعتبرتهن المجلة أقوى السيدات العربيات.

وصنفت المجلة كل من "ريتا ماريا زنيبر" في المرتبة 35، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي لديانا القابضة للأغذية والمشروبات، فيما إحتلت "سعيدة العمراني" المرتبة الثانية بين النساء المغربيات المصنفات و المرتبة 36 عربيا، وتشغل منصب نائب رئيس مجموعة سفاري المغرب.

فيما جاءت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هولمركوم للمياه الغازية ورئيسة الباطرونا "مريم بنصالح بنشقرون" المرتبة 52عربيا والثالثة مغربيا، تلتها "ليلى مامو" الرئيسة التنفيذية لوفاسلف للبنوك والخدمات المالية، ثم زوجة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار "سلوى ادريس أخنوش" في المرتبة 68 عربيا والرابعة مغربيا، بصفتها رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة أكسال.

وتصدرت قائمة الترتيب السعودية ممثلة بلبنى العليان، الرئيس التنفيذي للعليان للتمويل، تلتها مصر في المرتبة الثانية ممثلة بلبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي المصري، ثم الامارات في المرتبة الثالثة ممثلة برجاء عيسى القرق المديرة الإدارية لمجموعة القرق، فيما تذيلت القائمة تونس، ممثلة بلمياء بنمحمود رئيسة مجلس الإدارة والريسة التنفيذية للإعادة التونسية للتأمين.


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