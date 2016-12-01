اندلاع حريق مهول داخل منزل بمراكش والسبب شارجور..وهذه هي التفاصيل ﻿

اندلع حريق مهول قبل قليل بأحد المنازل المتواجدة على مستوى حي المحاميد القديم بتراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول قبل قليل بأحد المنازل المتواجدة على مستوى حي المحاميد القديم بتراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية فإن الحريق الذي انتشر في جميع غرف المنزل، وقع نتيجة تماس كهربائي، ناجم عن انفجار شاحن هاتف نقال "شارجور".

وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الوقاية المدينة، تقوم في هذه اللحظات بمحاولة إخماد ألسنة النيران القوية المنتشرة في جميع غرف المنزل.