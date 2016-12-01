مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي ﻿

تمكن المغربي عصام جعفري، من الفوز بلقب أفضل طباخ عربي في برنامج مسابقات الطبخ ''توب شيف'' في موسمه الأول، والذي عرضت فعاليته على قناة MBC1 السعودية.

"شوف تيفي"

تمكن المغربي عصام جعفري، من الفوز بلقب أفضل طباخ عربي في برنامج مسابقات الطبخ "توب شيف" في موسمه الأول، والذي عرضت فعاليته على قناة MBC1 السعودية.

واستطاع جعفري الفوز في النهائي على منافسيه من مصر وسوريا، بعد أن حصل على إجماع الحكام في أضخم برنامج للطبخ على الصعيد العربي.

وحصل عصام على سيارة من نوع "كاديلاك" ومبلغ مالي قدر ب 82 مليون سنتيم مغربي، بالإضافة لتغطية صحفية عنه في مجلة طبخ عالمية وتمكينه من المشاركة في معرض طبخ معروف على المستوى العربي.