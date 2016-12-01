 عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد ﻿
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عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد

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عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 11:45 عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر قريبة من قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الخميس،أن جلسة المواجهة بين سعد لمجرد و المشتكية لورا بريول و التي كانت ستجرى بين الطرفين،أُلغيت بعدما توصل،قاضي التحقيقات

شوف تيفي:

 

علمت" شوف تيفي" من مصادر قريبة من قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الخميس،أن جلسة المواجهة بين سعد لمجرد و المشتكية لورا بريول و التي كانت ستجرى بين الطرفين،أُلغيت بعدما توصل،قاضي التحقيقات بقصر العدالة، بتقرير الخبرة الطبية الذي قامت به الفتاة الفرنسية بطلب من هيئة دفاعها.

و أثبتت الخبرة الطبية حسب ما توصلت إليه "شوف تيفي" يوم أمس الأربعاء، أن الفتاة الفرنسية تعرضت فعلا للاغتصاب و التعنيف حيث تعاني من ردود بسبب الإصابات التي تعرضت لها، بالإضافة إلى معاناتها من الصدمة والتي أثرت على حالتها النفسية.

و اعتبر متتبعون في الإطار القانوني،أن نتيجة الخبرة الطبية، من المنتظر أن تعقد مهام هيئة دفاع سعد المجرد.

 

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الفتاة الفرنسية الصدمة

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