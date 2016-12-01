عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر قريبة من قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الخميس،أن جلسة المواجهة بين سعد لمجرد و المشتكية لورا بريول و التي كانت ستجرى بين الطرفين،أُلغيت بعدما توصل،قاضي التحقيقات

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر قريبة من قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الخميس،أن جلسة المواجهة بين سعد لمجرد و المشتكية لورا بريول و التي كانت ستجرى بين الطرفين،أُلغيت بعدما توصل،قاضي التحقيقات بقصر العدالة، بتقرير الخبرة الطبية الذي قامت به الفتاة الفرنسية بطلب من هيئة دفاعها.

و أثبتت الخبرة الطبية حسب ما توصلت إليه "شوف تيفي" يوم أمس الأربعاء، أن الفتاة الفرنسية تعرضت فعلا للاغتصاب و التعنيف حيث تعاني من ردود بسبب الإصابات التي تعرضت لها، بالإضافة إلى معاناتها من الصدمة والتي أثرت على حالتها النفسية.

و اعتبر متتبعون في الإطار القانوني،أن نتيجة الخبرة الطبية، من المنتظر أن تعقد مهام هيئة دفاع سعد المجرد.